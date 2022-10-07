Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области

Ковалева назначили зампредом ВГА региона по вопросам сельского хозяйства в начале июля 2022 г. после того, как Херсонская область перешла под контроль российских войск. До спецоперации России на Украине он был депутатом Верховной рады от Херсонской области и входил в правящую партию «Слуга народа».