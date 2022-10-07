Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области
Министр сельского хозяйства Херсонской области посмертно награжден орденом Мужества, следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на портале правовой информации.
«За самоотверженность, мужество и отвагу наградить орденом Мужества Ковалева Алексея Ивановича — министра сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области», — говорится в указе.
Алексей Ковалев (на тот момент он занимал должность зампредседателя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области по сельскому хозяйству) погиб от огнестрельного ранения. 28 августа на него и его сожительницу совершили нападение.
29 августа Следственный комитет РФ начал расследование обстоятельств смерти Ковалева. Отмечалось, что СК «примет меры к установлению лиц, причастных к вооруженному нападению» и даст уголовно-правовую оценка их действиям.
Ковалева назначили зампредом ВГА региона по вопросам сельского хозяйства в начале июля 2022 г. после того, как Херсонская область перешла под контроль российских войск. До спецоперации России на Украине он был депутатом Верховной рады от Херсонской области и входил в правящую партию «Слуга народа».
8 июня Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило в отношении Ковалева уголовное дело по обвинению в «коллаборационистской деятельности». Кроме того, в конце июня на политика было совершено покушение. Как сообщал ТАСС, его автомобиль взорвали.
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