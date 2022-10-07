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Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области

Ведомости

Министр сельского хозяйства Херсонской области посмертно награжден орденом Мужества, следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на портале правовой информации. 

«За самоотверженность, мужество и отвагу наградить орденом Мужества Ковалева Алексея Ивановича — министра сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области», — говорится в указе. 

Алексей Ковалев (на тот момент он занимал должность зампредседателя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области по сельскому хозяйству) погиб от огнестрельного ранения. 28 августа на него и его сожительницу совершили нападение. 

29 августа Следственный комитет РФ начал расследование обстоятельств смерти Ковалева. Отмечалось, что СК «примет меры к установлению лиц, причастных к вооруженному нападению» и даст уголовно-правовую оценка их действиям.

Ковалева назначили зампредом ВГА региона по вопросам сельского хозяйства в начале июля 2022 г. после того, как Херсонская область перешла под контроль российских войск. До спецоперации России на Украине он был депутатом Верховной рады от Херсонской области и входил в правящую партию «Слуга народа».

8 июня Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило в отношении Ковалева уголовное дело по обвинению в «коллаборационистской деятельности». Кроме того, в конце июня на политика было совершено покушение. Как сообщал ТАСС, его автомобиль взорвали. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных