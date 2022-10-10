Путин заявил о «бестолковщине» при проведении частичной мобилизации
В ходе проведения в России частичной мобилизации вскрылось «достаточно бестолковщины», однако сейчас имеется хорошая возможность исправить накопившиеся проблемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с глава регионов.
«Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно... Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались, и, видимо, накапливались достаточно долго. Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами», – сказал он.
Президент также призвал губернаторов вместе с Минобороны проанализировать ход мобилизации и подготовить предложения по ее организации в будущем. Это касается всех составляющих военной организации России, добавил Путин.
Во всех регионах России с 21 сентября проводятся мобилизационные мероприятия. Тогда глава государства Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. 4 октября он сообщил, что в войска прибыли более 200 000 мобилизованных.
В конце сентября Путин провел совещание с членами Совета безопасности, на котором потребовал исправить все ошибки, допущенные в процессе частичной мобилизации. Он указал на большое количество жалоб от граждан по поводу организации призыва и качества снабжения мобилизованных. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.
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