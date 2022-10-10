Путин заявил о «бестолковщине» при проведении частичной мобилизации

«Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно... Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались, и, видимо, накапливались достаточно долго. Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами», – сказал он.