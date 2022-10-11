Генассамблея ООН отказала России в тайном голосовании по референдумам

Так, в нем указывается, что конфликт на Украине должен быть разрешен мирным путем с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины. До этого в ООН призывали лишь к деэскалации. Кроме того, из резолюции убрали положения об «оккупированных» Крыме и Севастополе. В то же время в тексте сохраняется непризнание референдумов, которые состоялись в четырех новых регионах РФ.