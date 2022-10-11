Генассамблея ООН отказала России в тайном голосовании по референдумам
Россия не смогла добиться проведения тайного голосования по резолюции США о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на Генассамблее (ГА) ООН, сообщает ТАСС.
Инициативу Москвы о проведении тайного голосования поддержали 14 стран, включая Китай, Белоруссию, Иран, Казахстан, КНДР, Кубу и Сирию. В то же время 100 стран высказались против, а еще 38 — воздержались.
При этом ГА одобрила открытое голосование по данной резолюции, предложенное Албанией. Решение одобрили 107 делегаций, 13 высказались против, еще 39 воздержались.
Постпред России при ООН Василий Небензя указал на нарушение Албанией процедуры. По его словам, делегация еще до начала дебатов вынесла предложение об открытом голосовании. Ситуацию на ГА ООН он назвал «вопиющей манипуляцией». «Это является очевидным проявлением двойных стандартов и нарушает целостность председательства [в ГА ООН]», — отметил Небензя.
Как пишет ТАСС, в основе проекта резолюции лежит документ, подготовленный США и Албанией. Его рассматривал Совбез ООН 30 сентября. После в текст внесли ряд поправок.
Так, в нем указывается, что конфликт на Украине должен быть разрешен мирным путем с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины. До этого в ООН призывали лишь к деэскалации. Кроме того, из резолюции убрали положения об «оккупированных» Крыме и Севастополе. В то же время в тексте сохраняется непризнание референдумов, которые состоялись в четырех новых регионах РФ.
В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
При этом в ООН референдумы не признали. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что они не имеют юридической силы и прошли на территории, подконтрольной России. В ООН подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса