В Запорожье сообщили о возможности скорого взятия занятых ВСУ позиций
Взятие под контроль части Запорожской области, которая в настоящая время занята Вооруженными силами Украины (ВСУ), может произойти «быстрее, чем кажется». Об этом агентству «РИА Новости» заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Он отметил, что наступление украинских войск ожидается 14 октября. В Киеве этот день считается днем защитника страны и создания Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в России).
По словам Рогова, украинские военные понимают, что «время поджимает», и стремятся реализовать план наступления, который включает захват Запорожской АЭС, до прихода холодов. В то же время, добавляет чиновник, жители региона готовы дать противнику отпор.
«Так что пусть украинские боевики не тешат себя иллюзиями. Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется», — заявил Рогов.
Накануне власти Запорожья сообщили о подготовке ВСУ наступления. По словам Рогова, к линии фронта стягивают войска, также снимаются пропагандистские ролики о необходимости «освобождения» региона. Он предположил, что наступление начнется в течение 2-3 недель.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В июне власти Запорожья отмечали, что под контроль взято 80% области.
В конце сентября в четырех регионах прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к РФ. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии новых субъектов в состав РФ.
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