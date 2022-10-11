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Сенатор США предложил прекратить поставки оружия Саудовской Аравии из-за квот ОПЕК+

Ведомости

Сенатор-демократ, председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес пригрозил Саудовской Аравии блокировкой поставок оружия стране и сотрудничества в сфере безопасности в ответ на снижение ОПЕК+ квоты на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. Об этом пишет The Guardian.

Менендес раскритиковал саудовские власти за поддержку России в ОПЕК+: по его словам, страна не сможет «играть за обе стороны в этом конфликте». Сенатор в своем заявлении отметил, что заблокирует все поставки оружия со стороны США Саудовской Аравии и сотрудничество в области безопасности. «Я не даю зеленый свет никакому сотрудничеству с Эр-Риядом, пока королевство не пересмотрит свою позицию в отношении войны на Украине. Хватит», – заявил Менендес.

Страны – участницы соглашения ОПЕК+ снизят квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Об этом говорилось в сообщении по результатам министерской встречи ОПЕК+, прошедшей 5 октября. Решение принято «в свете неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка».

Президент США Джо Байден назвал это решение «недальновидным» и пообещал обсудить с конгрессом дополнительные инструменты сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Министр финансов США Джанет Йеллен также осудила планы по сокращению нефтедобычи, назвав эти меры бесполезными и неразумными для мировой экономики.

Группа членов палаты представителей США от Демократической партии предложила вывести американский контингент из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщало издание Washington Times.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных