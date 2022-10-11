Сенатор США предложил прекратить поставки оружия Саудовской Аравии из-за квот ОПЕК+
Сенатор-демократ, председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес пригрозил Саудовской Аравии блокировкой поставок оружия стране и сотрудничества в сфере безопасности в ответ на снижение ОПЕК+ квоты на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. Об этом пишет The Guardian.
Менендес раскритиковал саудовские власти за поддержку России в ОПЕК+: по его словам, страна не сможет «играть за обе стороны в этом конфликте». Сенатор в своем заявлении отметил, что заблокирует все поставки оружия со стороны США Саудовской Аравии и сотрудничество в области безопасности. «Я не даю зеленый свет никакому сотрудничеству с Эр-Риядом, пока королевство не пересмотрит свою позицию в отношении войны на Украине. Хватит», – заявил Менендес.
Страны – участницы соглашения ОПЕК+ снизят квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Об этом говорилось в сообщении по результатам министерской встречи ОПЕК+, прошедшей 5 октября. Решение принято «в свете неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка».
Президент США Джо Байден назвал это решение «недальновидным» и пообещал обсудить с конгрессом дополнительные инструменты сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Министр финансов США Джанет Йеллен также осудила планы по сокращению нефтедобычи, назвав эти меры бесполезными и неразумными для мировой экономики.
Группа членов палаты представителей США от Демократической партии предложила вывести американский контингент из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщало издание Washington Times.