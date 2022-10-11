Сенатор США предложил прекратить поставки оружия Саудовской Аравии из-за квот ОПЕК+

Менендес раскритиковал саудовские власти за поддержку России в ОПЕК+: по его словам, страна не сможет «играть за обе стороны в этом конфликте». Сенатор в своем заявлении отметил, что заблокирует все поставки оружия со стороны США Саудовской Аравии и сотрудничество в области безопасности. «Я не даю зеленый свет никакому сотрудничеству с Эр-Риядом, пока королевство не пересмотрит свою позицию в отношении войны на Украине. Хватит», – заявил Менендес.