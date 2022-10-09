Минфин США счел бесполезными действия ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи

«Я думаю, что решение ОПЕК бесполезно и неразумно: неизвестно, какое влияние оно окажет в конечном итоге, но, безусловно, это то, что мне кажется неуместным в обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся», — сказала Йеллен, добавив, что США обеспокоены ситуацией, которая возникает на этом фоне в развивающихся странах.