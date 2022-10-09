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Экономика

Минфин США счел бесполезными действия ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи

Ведомости

Решение стран – участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти является бесполезным и неразумным для мировой экономики, заявила в интервью газете Financial Times министр финансов США Джанет Йеллен.

Администрация президента США Джо Байдена, как пишет газета, «громко критиковала» решение нефтяного картеля, которое поддержали Саудовская Аравия и Россия. Страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились снизить квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. 

«Я думаю, что решение ОПЕК бесполезно и неразумно: неизвестно, какое влияние оно окажет в конечном итоге, но, безусловно, это то, что мне кажется неуместным в обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся», — сказала Йеллен, добавив, что США обеспокоены ситуацией, которая возникает на этом фоне в развивающихся странах.

Ранее по теме: ОПЕК+ резко сократила квоты на добычу нефти и продлила сделку до 2024 года

США и другие страны G7 вступают в завершающую стадию переговоров по установлению верхнего предела цен на экспорт российской нефти. При этом важно, как отмечает FT, сохранить поток нефти из страны таким образом, чтобы не случился скачок цен во всем мире.

«Удержание цен на низком уровне — это то, что особенно полезно для развивающихся стран, страдающих от высоких цен на энергоносители», — сказала Йеллен.

Глава минфина США не уточнила, какие меры может принять Вашингтон в ответ на действия ОПЕК+. Ранее Байден назвал это решение «недальновидным» и пообещал обсудить с конгрессом дополнительные инструменты сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. 5 октября страны картеля решили существенно снизить квоту на добычу вопреки призыву стран «большой семерки» ее нарастить. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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