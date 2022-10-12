Совет ЕС начал переговоры о непризнании паспортов, выданных в новых регионах России
Совет ЕС начал переговоры с Европарламентом о непризнании российских паспортов, выданных жителям вошедших в состав страны бывших регионов Украины, а также Абхазии и Южной Осетии, следует из распространенного заявления органа ЕС.
«Российские проездные документы, выданные на оккупированных Россией регионах Украины или на отколовшихся территориях Грузии или лицам, проживающим в них, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны», — следует из заявления.
В Совете также отметили, что это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств-членов ЕС.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Несмотря на провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии в 1990-х гг., Грузия по-прежнему считает их своими территориями. В 2008 г. Россия признала независимость республик. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.
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