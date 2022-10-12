Совет ЕС начал переговоры о непризнании паспортов, выданных в новых регионах России

«Российские проездные документы, выданные на оккупированных Россией регионах Украины или на отколовшихся территориях Грузии или лицам, проживающим в них, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны», — следует из заявления.