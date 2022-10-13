Алиев: Азербайджану необходимо 30 лет для разминирования Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) заявил, что Армения заложила на территории его страны более 1 млн мин и решение этой проблемы займет почти 30 лет, пишет ТАСС.
«Азербайджан входит в число самых загрязненных минами стран мира. По предварительным данным, Армения в период оккупации заложила на территории Азербайджана более 1 млн мин. По подсчетам международных специалистов, Азербайджану для решения минной проблемы потребуются почти 30 лет и более $25 млрд», — уточнил президент.
Ранее Азербайджанское правительство выделило свыше $3 млрд на восстановление занятых территорий в Карабахе. 12 сентября госдепартамент США сообщил о планах выделить $2 млн на операции по разминированию территорий Нагорного Карабаха, на которых велись боевые действия во время армяно-азербайджанского конфликта осенью 2020 г. В ноябре 2021 г. на разминирование этих территорий США выделили $500 000.
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха начался еще в 1988 г. и перерос в полномасштабную войну после распада СССР. Соглашение о перемирии между сторонами было достигнуто в 1994 г., однако мирный процесс, за который отвечает Минская контактная группа ОБСЕ, к результатам не привел. В ноябре 2020 г. президенты Армении и Азербайджана при посредничестве президента России подписали заявление об урегулировании конфликта.
Заседание СВМДА проходит в Астане 13 октября. В конце дня президент России Владимир Путин проведет встречу с Алиевым. Уточняется, что Москва предложит провести очередной трехсторонний саммит с участием Баку и Еревана.
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