Алиев: Азербайджану необходимо 30 лет для разминирования Карабаха

Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха начался еще в 1988 г. и перерос в полномасштабную войну после распада СССР. Соглашение о перемирии между сторонами было достигнуто в 1994 г., однако мирный процесс, за который отвечает Минская контактная группа ОБСЕ, к результатам не привел. В ноябре 2020 г. президенты Армении и Азербайджана при посредничестве президента России подписали заявление об урегулировании конфликта.