В ДНР сообщили об освобождении сел Опытное и Иванград
В ДНР сообщили об освобождении сел Опытное и Иванград на Артемовском направлении, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.
«По состоянию на 13 октября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград», — говорится в Telegram-канал штаба.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что за сутки (с 06:00 12 октября по 06:00 13 октября) украинские войска 53 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 226 единиц боеприпасов. Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. 24 февраля глава государства объявил о специальной военной операции в Донбассе. В ходе своего обращения Владимир Путин заявил, что целью данной операции является защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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