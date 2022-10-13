В ДНР сообщили об освобождении сел Опытное и Иванград

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. 24 февраля глава государства объявил о специальной военной операции в Донбассе. В ходе своего обращения Владимир Путин заявил, что целью данной операции является защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».