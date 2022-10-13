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В ДНР сообщили об освобождении сел Опытное и Иванград

Ведомости

В ДНР сообщили об освобождении сел Опытное и Иванград на Артемовском направлении, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.

«По состоянию на 13 октября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград», — говорится в Telegram-канал штаба.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что за сутки (с 06:00 12 октября по 06:00 13 октября) украинские войска 53 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 226 единиц боеприпасов. Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. 24 февраля глава государства объявил о специальной военной операции в Донбассе. В ходе своего обращения Владимир Путин заявил, что целью данной операции является защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных