DPA: cтраны НАТО подписали декларацию о создании совершенной системы ПВО в Европе
ФРГ и еще 13 стран — членов НАТО подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО), передает агентство DPA со ссылкой на источники.
По информации агентства, в кулуарах встречи министров обороны НАТО в Брюсселе министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт и ее коллеги подписали декларацию об инициативе European Sky Shield («Европейский противоракетный щит»). Это должно помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО, отмечает DPA.
Как отмечает издание Zeit, нынешний защитный щит Европы имеет несколько недостатков. К примеру, в области баллистических ракет, а также в защите от беспилотников и крылатых ракет. Среди прочего, новые системы вооружения теперь будут закупаться совместно в рамках Европейской инициативы Skyshield, что вместе позволит охватить как можно большую территорию. Издание отмечает, что поводом для принятия этой инициативы стала спецоперация России на Украине.
«По мнению НАТО, она [спецоперация] коренным образом изменила ситуацию с безопасностью в Европе, и поэтому предпринимаются дополнительные усилия в области противовоздушной обороны. До сих пор противоракетная оборона в Европе в первую очередь была нацелена на возможные угрозы со стороны Ирана», — отмечает издание.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
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