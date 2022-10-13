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DPA: cтраны НАТО подписали декларацию о создании совершенной системы ПВО в Европе

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ФРГ и еще 13 стран — членов НАТО подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО), передает агентство DPA со ссылкой на источники.

По информации агентства, в кулуарах встречи министров обороны НАТО в Брюсселе министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт и ее коллеги подписали декларацию об инициативе European Sky Shield («Европейский противоракетный щит»). Это должно помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО, отмечает DPA.

Как отмечает издание Zeit, нынешний защитный щит Европы имеет несколько недостатков. К примеру, в области баллистических ракет, а также в защите от беспилотников и крылатых ракет. Среди прочего, новые системы вооружения теперь будут закупаться совместно в рамках Европейской инициативы Skyshield, что вместе позволит охватить как можно большую территорию. Издание отмечает, что поводом для принятия этой инициативы стала спецоперация России на Украине.

«По мнению НАТО, она [спецоперация] коренным образом изменила ситуацию с безопасностью в Европе, и поэтому предпринимаются дополнительные усилия в области противовоздушной обороны. До сих пор противоракетная оборона в Европе в первую очередь была нацелена на возможные угрозы со стороны Ирана», — отмечает издание.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных