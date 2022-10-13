DPA: cтраны НАТО подписали декларацию о создании совершенной системы ПВО в Европе

Как отмечает издание Zeit, нынешний защитный щит Европы имеет несколько недостатков. К примеру, в области баллистических ракет, а также в защите от беспилотников и крылатых ракет. Среди прочего, новые системы вооружения теперь будут закупаться совместно в рамках Европейской инициативы Skyshield, что вместе позволит охватить как можно большую территорию. Издание отмечает, что поводом для принятия этой инициативы стала спецоперация России на Украине.