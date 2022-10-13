Сенаторы разработали законопроект об участии осужденных в спецоперации

Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) 18 сентября попросили генерального прокурора РФ Игоря Краснова разъяснить основания для освобождения российских заключенных для участия в СВО на Украине. Члены СПЧ направили такое обращение на фоне информации о том, что «тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие» преступления, отправились в зону боевых действий.