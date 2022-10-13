Сенаторы разработали законопроект об участии осужденных в спецоперации
Российские сенаторы разработали законопроект, в рамках которого осужденные военнослужащие и гражданские лица могут участвовать в специальной военной операции, сообщила в Telegram-канале член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Как сообщила Ковитиди, законопроект предусматривает возможность освобождения от наказания для некоторых категорий осужденных. По ее словам, «если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга», то суд может освободить его от наказания или оставшейся части, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть на более мягкий вид.
«Закон коснется лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести», — написала Ковитиди.
Данный законопроект не будет распространяться на тех, кто осужден за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушения правил проведения митингов, публичные действия по дискредитации ВС РФ, пропаганду нацистской символики, призывы к санкциям против России, распространение ложной информации об использовании ВС РФ.
Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) 18 сентября попросили генерального прокурора РФ Игоря Краснова разъяснить основания для освобождения российских заключенных для участия в СВО на Украине. Члены СПЧ направили такое обращение на фоне информации о том, что «тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие» преступления, отправились в зону боевых действий.
30 сентября депутаты Госсобрания Башкирии предложили отправить в зону спецоперации осужденных. По словам главы Госсобрания республики Константина Толкачева, участие осужденных в СВО поможет им искупить вину перед обществом.
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