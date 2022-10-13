В Киргизии заявили о переносе учений «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ

«Мы их (учения) перенесли на более поздний срок. Подготовка к ним была 99,9%. После отмены учений в соцсетях пишут, что тем самым мы отвергаем ОДКБ. Ничего подобного. ОДКБ нам очень нужна. Она дает полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности нашей страны», – рассказал он.