В Киргизии заявили о переносе учений «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ
Командно-штабные учения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2022» в Киргизии не отменены, а перенесены, заявил секретарь совбеза страны Марат Иманкулов.
«Мы их (учения) перенесли на более поздний срок. Подготовка к ним была 99,9%. После отмены учений в соцсетях пишут, что тем самым мы отвергаем ОДКБ. Ничего подобного. ОДКБ нам очень нужна. Она дает полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности нашей страны», – рассказал он.
Силы, которые пытаются «столкнуть» такими заявлениями Бишкек и ОДКБ, потерпят неудачу, отметил Иманкулов, добавив, что в самом руководстве ОДКБ с пониманием отнеслись к решению о переносе.
Учения в городе Балыкчы Иссык-Кульской области были запланированы на 10-14 октября. Предполагалось, что на них отработают обеспечение режима прекращения огня. 9 октября в минобороны Киргизии заявили, что учения не состоятся.
В сентябре обострилась обстановка на границе Киргизии и Таджикистана, по всему периметру шли вооруженные столкновения. Стороны обвиняли друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.
После сообщений о боях на границе генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил ситуацию с секретарями совбезов обеих республик, в ходе которых стороны высказались о необходимости немедленного прекращения огня и проведения переговоров.
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