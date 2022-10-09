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Киргизия отменила учения «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ

Ведомости

Проведение в Киргизии командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство - 2022» отменено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киргизского министерства обороны.

«Учения "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ отменены», — сказали в пресс-службе, не уточнив причину.

Учения в городе Балыкчы Иссык-Кульской области были запланированы на 10-14 октября. Предполагалось, что на них отработают обеспечение режима прекращения огня.

В сентябре обострилась обстановка на границе Киргизии и Таджикистана, по всему периметру шли вооруженные столкновения. Стороны обвиняли друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.

После сообщений о боях на границе генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил ситуацию с секретарями совбезов обеих республик, в ходе которых стороны высказали необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных