Киргизия отменила учения «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ
Проведение в Киргизии командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство - 2022» отменено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киргизского министерства обороны.
«Учения "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ отменены», — сказали в пресс-службе, не уточнив причину.
Учения в городе Балыкчы Иссык-Кульской области были запланированы на 10-14 октября. Предполагалось, что на них отработают обеспечение режима прекращения огня.
В сентябре обострилась обстановка на границе Киргизии и Таджикистана, по всему периметру шли вооруженные столкновения. Стороны обвиняли друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.
После сообщений о боях на границе генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил ситуацию с секретарями совбезов обеих республик, в ходе которых стороны высказали необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров.