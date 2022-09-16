Киргизия заявила об обстреле Таджикистаном Баткена из систем залпового огня
Таджикские военные обстреляли из систем залпового огня окрестности аэропорта и другие объекты на окраине Баткена, сообщили в погранслужбе Госкомитета нацбезопасности.
«Окрестности аэропорта города Баткен и объекты на окраине города подверглись обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня», – приводит сообщение «Интерфакс». В ведомстве добавили, что в городе повреждены объекты инфраструктуры.
Ранее в Душанбе заявили, что уже дважды предлагали в одностороннем порядке одностороннее прекращение огня, однако военнослужащие Киргизии это проигнорировали. При этом Бишкек, как сообщают «РИА Новости», сам призывает Таджикистан к прекращению огня. Как передает «Sputnik Кыргызстан», ранения получили уже 42 киргизстанца.
Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась сегодня утром, по всему периметру идут вооруженные столкновения. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.
По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Киргизские пограничники ведут бои, используя всю имеющуюся у них технику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики, передает «Sputnik Кыргызстан». Таджикистан, в свою очередь, обвиняет Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.
После сообщений о боях на границе генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась обсудил ситуацию с секретарями совбезов обеих республик, в ходе которых стороны высказали необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров, сообщил Telegram-канал ОДКБ.
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