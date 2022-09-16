Таджикистан заявил об отказе Киргизии от мирных переговоров
Власти Киргизии не приняли предложение о мирных переговорах после возобновления столкновений на границе, заявил Госкомитет нацбезопасности Таджикистана.
В ведомстве отметили, что уже дважды в одностороннем порядке предлагали одностороннее прекращение огня, однако «военнослужащие Киргизстана проигнорировали эти предложения и применили все виды индивидуального и группового оружия и боевые действия», передает «Sputnik Таджикистан». После этого, утверждают в Душанбе, киргизские военные обстреляли поселки Богистон и Лакон города Исфары.
Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась сегодня утром, по всему периметру идут вооруженные столкновения. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.
По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Киргизские пограничники ведут бои, используя всю имеющуюся у них технику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики, передает «Sputnik Кыргызстан». По предварительным данным, пострадали 18 киргизстанцев. Таджикистан, в свою очередь, обвиняет Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.
После сообщений о боях на границе генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась обсудил ситуацию с секретарями совбезов обеих республик, в ходе которых стороны высказали необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров, сообщил Telegram-канал ОДКБ.
Прошлое обострение на границе двух республик было зафиксировано 14 сентября: тогда произошла перестрелка, в результате которой погиб таджикский пограничник. Позже в тот же день произошли еще две перестрелки, передавал «Интерфакс».
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