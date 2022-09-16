Таджикистан заявил об отказе Киргизии от мирных переговоров

По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Киргизские пограничники ведут бои, используя всю имеющуюся у них технику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики, передает «Sputnik Кыргызстан». По предварительным данным, пострадали 18 киргизстанцев. Таджикистан, в свою очередь, обвиняет Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.