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Политика

Таджикистан заявил об отказе Киргизии от мирных переговоров

Ведомости

Власти Киргизии не приняли предложение о мирных переговорах после возобновления столкновений на границе, заявил Госкомитет нацбезопасности Таджикистана.

В ведомстве отметили, что уже дважды в одностороннем порядке предлагали одностороннее прекращение огня, однако «военнослужащие Киргизстана проигнорировали эти предложения и применили все виды индивидуального и группового оружия и боевые действия», передает «Sputnik Таджикистан». После этого, утверждают в Душанбе, киргизские военные обстреляли поселки Богистон и Лакон города Исфары.

Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась сегодня утром, по всему периметру идут вооруженные столкновения. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.

По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Киргизские пограничники ведут бои, используя всю имеющуюся у них технику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики, передает «Sputnik Кыргызстан». По предварительным данным, пострадали 18 киргизстанцев. Таджикистан, в свою очередь, обвиняет Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.

После сообщений о боях на границе генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась обсудил ситуацию с секретарями совбезов обеих республик, в ходе которых стороны высказали необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров, сообщил Telegram-канал ОДКБ.

Прошлое обострение на границе двух республик было зафиксировано 14 сентября: тогда произошла перестрелка, в результате которой погиб таджикский пограничник. Позже в тот же день произошли еще две перестрелки, передавал «Интерфакс».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных