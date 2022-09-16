На киргизско-таджикской границе вновь начались столкновения
Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась, по всему периметру идут вооруженные столкновения, сообщил «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на погранслужбу Госкомитета нацбезопасности республики.
«Погранслужба выражает крайнюю озабоченность развитием обстановки на кыргызско-таджикской границе и отмечает участившиеся провокации, активное участие в вооруженных конфликтах лиц, не идентифицированных как военнослужащие пограничных войск Таджикистана», – заявили в погранслужбе.
В ведомстве призвали Таджикистан прекратить огонь и приложить все усилия для деэскалации конфликта.
Как отмечает «Sputnik Кыргызстан», таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Киргизские пограничники ведут бои, используя всю имеющуюся у них технику. В минздраве республики сообщили об 11 пострадавших. Вскоре после возобновления обстрелов началась эвакуация жителей приграничных киргизских сел Борбордук, Арка, Жаштык и Достук.
В пресс-центре пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана в ответ заявили, что именно киргизская сторона первой атаковала ряд таджикских населенных пунктов.
«16 сентября 2022 г., примерно в 02:50 мск, пограничники пограничной заставы "Коктош" Баткенского пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности с использованием тяжелого вооружения обстреляли пограничную заставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара" Республики Таджикистан», – приводит сообщение ТАСС.
Удару подверглись почти десять населенных пунктов, добавили в ведомстве. Там подчеркнули, что стороны договорились объявить о прекращении огня с 04:30 мск, однако Киргизия эти договоренности не соблюдает.
14 сентября на границе двух республик произошла перестрелка, в результате которой погиб таджикский пограничник. Позже в тот же день произошли еще две перестрелки, передавал «Интерфакс».
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