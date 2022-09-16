На киргизско-таджикской границе вновь начались столкновения

Как отмечает «Sputnik Кыргызстан», таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Киргизские пограничники ведут бои, используя всю имеющуюся у них технику. В минздраве республики сообщили об 11 пострадавших. Вскоре после возобновления обстрелов началась эвакуация жителей приграничных киргизских сел Борбордук, Арка, Жаштык и Достук.