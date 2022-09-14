СМИ: в перестрелке на границе с Киргизией погиб один пограничник
В результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана погиб один пограничник с таджикской стороны, еще двое получили ранения. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на источник в Центральной больнице Исфары.
«Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение интенсивной терапии. Сейчас они находятся под наблюдением врачей», — уточнил собеседник агентства.
Гибель одного пограничника также подтвердил «РИА Новости» источник в силовых структурах Согдийской области Таджикистана. Кроме того, отметил он, два раненых пограничника были доставлены в больницу Исфары.
Ранее сегодня погранслужба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщила о перестрелке, которая произошла между пограничниками двух республик. По данным киргизской стороны, таджикистанские пограничники применили минометы.
По информации Киргизии, пограннаряд встретил таджикистанских пограничников, которые нарушили «ранее достигнутые договоренности» и заняли боевые позиции «на неописанном участке госграницы». В итоге таджикская сторона проигнорировала требование покинуть территорию и открыла огонь. В ответ киргизские пограничники также применили оружие. По предварительным данным, погибших и пострадавших с киргизской стороны нет.
При этом в ГКНБ Таджикистана утверждают, что киргизская сторона «беспричинно» открыла огонь первой. По данным комитета, киргизские пограничник сделали четыре выстрела из минометов в сторону погранпоста «Кех», после этого был открыт ответный огонь.
После инцидента начальник Баткенского областного управления погранслужбы провел по телефону переговоры с главой Согдийского областного управления погранслужбы Таджикистана. Отмечается, что стороны запланировали встречу для стабилизации ситуации.
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