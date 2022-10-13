Минобороны опубликовало видео применения модернизированного боеприпаса «Ланцет»
Минобороны РФ распространило видео с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским военным, передает «РИА Новости».
На кадрах, в частности, демонстрируется применение улучшенного «Ланцета» по танкам и гаубицам украинских войск. Например, показано как дрон пикирует на украинский танк, движущийся в лесном массиве по грунтовой дороге.
В июле агентство со ссылкой на информированный источник писало, что российские военные начали применять в зоне спецоперации на Украине боеприпасы «Ланцет» с усиленной боевой частью. По его словам, эти боеприпасы предназначены для уничтожения пехоты и легкобронированной техники.
«Ланцет» — это беспилотные аппараты с интегрированной боевой частью, способные совершать продолжительный полет над полем боя, самостоятельно обнаруживать цель и по необходимости уничтожать ее, спикировав подобно управляемой ракете.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех регионов.
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