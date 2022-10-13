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Минобороны опубликовало видео применения модернизированного боеприпаса «Ланцет»

Ведомости

Минобороны РФ распространило видео с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским военным, передает «РИА Новости».

На кадрах, в частности, демонстрируется применение улучшенного «Ланцета» по танкам и гаубицам украинских войск. Например, показано как дрон пикирует на украинский танк, движущийся в лесном массиве по грунтовой дороге.

В июле агентство со ссылкой на информированный источник писало, что российские военные начали применять в зоне спецоперации на Украине боеприпасы «Ланцет» с усиленной боевой частью. По его словам, эти боеприпасы предназначены для уничтожения пехоты и легкобронированной техники.

«Ланцет» — это беспилотные аппараты с интегрированной боевой частью, способные совершать продолжительный полет над полем боя, самостоятельно обнаруживать цель и по необходимости уничтожать ее, спикировав подобно управляемой ракете.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных