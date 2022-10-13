Глава Львовской ОВА заявил о попадании двух ракет в военный объект
Во Львовской области две ракеты поразили военный объект, написал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.
«Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну ракету сбили наши силы ПВО», — написал Козицкий.
Ранее сегодня украинские СМИ написали о том, что после объявления воздушной тревоги по всей территории Украины взрывы прогремели в трех регионах: в Ровненской, Волынской и Львовской областях.
Массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины были проведены утром 10 и 11 октября, после чего они продолжились с меньшей интенсивностью. Обстрелы украинской территории участились после того, как на Крымском мосту произошел теракт, в проведении которого российские власти обвинили Киев.
В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины.
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