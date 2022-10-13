В ЛНР допустили попытку прорыва ВСУ на Сватовском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали в районе Сватово на севере Луганской народной республики до 35 000 военнослужащих, вероятна скорая попытка прорыва, заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник в комментарии ТАСС.
«На Сватовском направлении за последние недели сконцентрирована достаточно большая группировка врага, до 30 000-35 000 личного состава. И сейчас американцы требуют бросить их в бой», – сказал он.
Представитель силовых структур ЛНР в свою очередь рассказал агентству, что ВСУ начали минувшей ночью покидать Артемовск, российские силы готовятся к заходу в город.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Ранее сегодня в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении сел Опытное и Иванград на Артемовском направлении.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Российский лидер подчеркнул, что жители этих территорий становятся гражданами России навсегда. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
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