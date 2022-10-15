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11 человек погибли в результате теракта на полигоне в Белгородской области

Ведомости

Двое граждан СНГ открыли стрельбу в одной из воинских частей Белгородской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны, пишет ТАСС.

В военном ведомстве квалифицируют произошедшее 15 октября на полигоне Западного военного округа как теракт. Как уточнили в Минобороны, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами.

«В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь», — отметили в Минобороны.

Нападавшие, согласно сообщению военного ведомства, были убиты ответным огнем. Правоохранительные органы работают на месте происшествия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных