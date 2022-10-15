11 человек погибли в результате теракта на полигоне в Белгородской области

В военном ведомстве квалифицируют произошедшее 15 октября на полигоне Западного военного округа как теракт. Как уточнили в Минобороны, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами.