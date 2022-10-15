11 человек погибли в результате теракта на полигоне в Белгородской области
Двое граждан СНГ открыли стрельбу в одной из воинских частей Белгородской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны, пишет ТАСС.
В военном ведомстве квалифицируют произошедшее 15 октября на полигоне Западного военного округа как теракт. Как уточнили в Минобороны, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами.
«В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь», — отметили в Минобороны.
Нападавшие, согласно сообщению военного ведомства, были убиты ответным огнем. Правоохранительные органы работают на месте происшествия.