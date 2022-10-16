На Украине сообщили о воздушной тревоге по всей стране

В субботу украинские СМИ сообщили, что в ряде регионов страны объявлена воздушная тревога. Удар был нанесен под одной из общин Киевской области. По данным издания «Страна.ua», в Запорожье под утро был «ракетный обстрел, который вызвал разрушения на объектах промышленности и энергетики».