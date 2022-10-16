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На Украине сообщили о воздушной тревоге по всей стране

Ведомости

Воздушная тревога объявлена во всех или почти всех областях Украины, сообщили в воскресенье украинские СМИ и Telegram-каналы. В частности, сирены звучат в Полтавской, Черниговской, подконтрольной Украине части Запорожской областях и в Киеве.

«Внимание! Воздушная тревога – область! Ракетная опасность!», — написал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram-канале.

По данным издания «Страна.ua», воздушная тревога объявлена уже почти по всей Украине, сирена звучат в Киеве.

«Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Не игнорируйте сигналы, оставайтесь в укрытиях!», — пишет также Telegram-канал Klymenko Time.

«Летят. отнеситесь серьезно», -  такое предупреждение опубликовал губернатор Николаевской области Виталий Ким. 

В субботу украинские СМИ сообщили, что в ряде регионов страны объявлена воздушная тревога. Удар был нанесен под одной из общин Киевской области. По данным издания «Страна.ua», в Запорожье под утро был «ракетный обстрел, который вызвал разрушения на объектах промышленности и энергетики».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных