Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе
По одной из общин Киевской области 15 октября был нанесен ракетный удар, сообщил в своем Telegram-канале глава Киевской области Алексей Кулеба.
«Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв», — написал Кулеба.
Позднее он уточнил, что удар произошел около 7 часов утра, жертв и разрушений в результате обстрела нет.
В субботу украинские СМИ сообщили, что в ряде регионов страны объявлена воздушная тревога. По данным издания «Страна.ua», в Запорожье под утро был «ракетный обстрел, который вызвал разрушения на объектах промышленности и энергетики».
Агентство ТСН ночью сообщало, что воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и ряде районов Кировоградской областей. Утром Telegram-канал Klymenko Time написал, что сигналы воздушной тревоги звучат практически по всей Украине.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. Обстрелы украинской территории участились после того, как на Крымском мосту произошел теракт, в проведении которого российские власти обвинили Киев.
В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба РФ и предложению Минобороны. На следующий день удары по инфраструктурным объектам Украины продолжились. 12 октября министр энергетики Украины сообщил, что в результате массированных обстрелов 10-11 октября было поражено около 30% энергетической инфраструктуры страны.