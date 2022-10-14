Газета
Политика

В Минобороны рассказали об ударах в Киевской, Харьковской и Львовской областях

Ведомости

Минобороны РФ опубликовало очередную сводку о ходе специальной военной операции России на Украине в своем Telegram-канале.

14 октября российские военные нанесли удары по инфраструктурным объектам в Киевской и Харьковской областях, а также по арсеналу вооружений в городе Броды во Львовской области.

«Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики», — рассказали в ведомстве. 

Кроме того, на Купянском направлении Вооруженные силы России пресекли три попытки украинских военных атаковать российские позиции. Огневое поражение противнику также нанесли на Краснолиманском направлении. В результате было уничтожено 120 украинских военнослужащих. Попытки ВСУ продвинуться на Николаево-Криворожском направлении также обернулись неудачей, погибло 130 военных с украинской стороны, отметили в Минобороны РФ.

Также шесть складов боеприпасов противника было уничтожено в Донецкой народной республике (ДНР). Под Николаевом ВСУ потеряли 170 военнослужащих.

Ранее сегодня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о нескольких взрывах, произошедших в городе. 13 октября, Терехов также писал в Telegram о двух «прилетах». Он уточнил, что в некоторых районах города зафиксированы перебои с электричеством.

Российские войска наносят ракетные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины с 10 октября. Ранее в ведомстве отмечали, что все намеченные объекты были успешно поражены.

В то же время ВС РФ продолжают освобождение территории ДНР. Накануне, 13 октября, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии под контроль сел Опытное и Иванград на Артемовском направлении. Позже врио главы республики Денис Пушилин заявил о наступлении переломного момента в ходе боевых действий на территории ДНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных