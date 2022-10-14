В Минобороны рассказали об ударах в Киевской, Харьковской и Львовской областях

В то же время ВС РФ продолжают освобождение территории ДНР. Накануне, 13 октября, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии под контроль сел Опытное и Иванград на Артемовском направлении. Позже врио главы республики Денис Пушилин заявил о наступлении переломного момента в ходе боевых действий на территории ДНР.