Пушилин заявил о наступлении «переломного момента» в освобождении ДНР
В рамках боевых действий, направленных на освобождение всей территории Донецкой народной республики (ДНР), наступает переломный момент. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Сейчас наступает переломный момент, по моему глубокому убеждению, потому что сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованных, которые пока проходят слаживание», — сказал Пушилин (цитата по ТАСС).
По его словам, складывающаяся ситуация позволяет более четко планировать дальнейшие операции по освобождению территории республики. Пушилин также указал на снижение интенсивности обстрелов ДНР с украинской стороны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Ранее сегодня в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении сел Опытное и Иванград на Артемовском направлении.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Российский лидер подчеркнул, что жители этих территорий становятся гражданами России навсегда. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
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