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Пушилин заявил о наступлении «переломного момента» в освобождении ДНР

Ведомости

В рамках боевых действий, направленных на освобождение всей территории Донецкой народной республики (ДНР), наступает переломный момент. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас наступает переломный момент, по моему глубокому убеждению, потому что сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованных, которые пока проходят слаживание», — сказал Пушилин (цитата по ТАСС). 

По его словам, складывающаяся ситуация позволяет более четко планировать дальнейшие операции по освобождению территории республики. Пушилин также указал на снижение интенсивности обстрелов ДНР с украинской стороны. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 

В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Ранее сегодня в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении сел Опытное и Иванград на Артемовском направлении.

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Российский лидер подчеркнул, что жители этих территорий становятся гражданами России навсегда. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных