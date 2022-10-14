Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Накануне, 13 октября, Терехов сообщал о двух «прилетах». Он уточнил, что в некоторых районах города зафиксированы перебои с электричеством. 10 октября мэр Харькова говорил, что подача электричества и воды была нарушена во всех районах после ракетных ударов по инфраструктурным объектам города.