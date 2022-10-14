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Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Ведомости

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о нескольких взрывах, произошедших в городе. 

«Четыре “прилета” в Харькове», — написал он в своем Telegram-канале. Спустя несколько минут Терехов добавил, что прозвучало еще несколько взрывов. 

Накануне, 13 октября, Терехов сообщал о двух «прилетах». Он уточнил, что в некоторых районах города зафиксированы перебои с электричеством. 10 октября мэр Харькова говорил, что подача электричества и воды была нарушена во всех районах после ракетных ударов по инфраструктурным объектам города.

10 и 11 октября Минобороны РФ рассказало, что российские военные наносят удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. В ведомстве отметили, что все намеченные объекты были поражены. Под обстрелы попали Киев, Львов, Днепр, Тернополь, Одесса и другие города Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России. Он подчеркнул, что ответ на подобные действия украинских властей будет жестким и соразмерным угрозам в отношении РФ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных