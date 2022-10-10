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Общество

Мэр Харькова сообщил о полном обесточивании города

Ведомости

Харьков полностью обесточен после ракетных ударов, в городе нет света и воды, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона.

«Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет подачи воды соответственно, мы полностью остановили метрополитен», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Ранее в своем Telegram-канале он сообщил о трех прилетах по городу, один из ударов был направлен на объект энергетической инфраструктуры. В результате обесточенными оказались несколько районов города.

Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. Позже он рассказал, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек. Весь киевский метрополитен приостановил работу, станции используются как убежища.

Ранее по теме: Курский губернатор сообщил об увеличении сил для пресечения обстрелов

Помимо этого, прилеты были зафиксированы в Днепре, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В СМИ писали, что в некоторых районах Тернополя и Львова в результате ракетных ударов жители остались без электричества. По словам мэра Львова Андрея Садового, после ракетных ударов ТЭЦ приостановила работу.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе для всех объектов критической инфраструктуры на Украине, поскольку они являются «мишенями» для ракет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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