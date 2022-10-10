Мэр Харькова сообщил о полном обесточивании города
Харьков полностью обесточен после ракетных ударов, в городе нет света и воды, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона.
«Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет подачи воды соответственно, мы полностью остановили метрополитен», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Ранее в своем Telegram-канале он сообщил о трех прилетах по городу, один из ударов был направлен на объект энергетической инфраструктуры. В результате обесточенными оказались несколько районов города.
Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. Позже он рассказал, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек. Весь киевский метрополитен приостановил работу, станции используются как убежища.
Помимо этого, прилеты были зафиксированы в Днепре, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В СМИ писали, что в некоторых районах Тернополя и Львова в результате ракетных ударов жители остались без электричества. По словам мэра Львова Андрея Садового, после ракетных ударов ТЭЦ приостановила работу.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе для всех объектов критической инфраструктуры на Украине, поскольку они являются «мишенями» для ракет.
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