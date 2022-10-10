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Курский губернатор сообщил об увеличении сил для пресечения обстрелов

Ведомости

Территориальный гарнизон и армейская группировка Курской области будут усилены для защиты госграницы и противодействия обстрелам ВСУ, сообщил губернатор Роман Старовойт в ходе оперативного совещания.

«Провел личную встречу и знакомство с новым командующим ЗВО, очень подробный разговор у нас состоялся… Получил заверения, что в ближайшее время группировка и территориальный гарнизон Курской области будет усилен для защиты государственной границы и для пресечения обстрелов, которые мы, фактически, каждый день сейчас видим», – цитирует его «РИА Новости».

Курская область, а также другие граничащие с Украиной регионы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. Так, 7 октября ВСУ обстреляли поселок Волфино Глушковского района, а 6 октября – сел Гордеевка и Теткино, причем в последнем погиб 72-летний мужчина. В приграничных районах, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Всего с начала октября, по данным ФСБ России, было зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных