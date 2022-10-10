Курский губернатор сообщил об увеличении сил для пресечения обстрелов

«Провел личную встречу и знакомство с новым командующим ЗВО, очень подробный разговор у нас состоялся… Получил заверения, что в ближайшее время группировка и территориальный гарнизон Курской области будет усилен для защиты государственной границы и для пресечения обстрелов, которые мы, фактически, каждый день сейчас видим», – цитирует его «РИА Новости».