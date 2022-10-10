Курский губернатор сообщил об увеличении сил для пресечения обстрелов
Территориальный гарнизон и армейская группировка Курской области будут усилены для защиты госграницы и противодействия обстрелам ВСУ, сообщил губернатор Роман Старовойт в ходе оперативного совещания.
«Провел личную встречу и знакомство с новым командующим ЗВО, очень подробный разговор у нас состоялся… Получил заверения, что в ближайшее время группировка и территориальный гарнизон Курской области будет усилен для защиты государственной границы и для пресечения обстрелов, которые мы, фактически, каждый день сейчас видим», – цитирует его «РИА Новости».
Курская область, а также другие граничащие с Украиной регионы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. Так, 7 октября ВСУ обстреляли поселок Волфино Глушковского района, а 6 октября – сел Гордеевка и Теткино, причем в последнем погиб 72-летний мужчина. В приграничных районах, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.
Всего с начала октября, по данным ФСБ России, было зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня.
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