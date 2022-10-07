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Украинская сторона обстреляла поселок Волфино в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Волфино Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, всего зафиксировано пять «прилетов». «Пострадавших нет. Но есть повреждения нескольких домовладений, разбит частный автомобиль. Один из домов пострадал довольно сильно. Сейчас решаем вопрос по необходимости переселения жильцов. В беде никого не бросим», – написал он.

Накануне Старовойт сообщал об обстреле со стороны Украины сел Гордеевка и Теткино. Как сообщил губернатор, в Гордеевке обошлось без жертв – пострадали только три дома, в Теткино же погиб один человек. Уточнялось, что это 72-летний пенсионер, который, по предварительным данным, скончался от сердечного приступа, находясь в укрытии. 6 октября в Теткино было зафиксировано порядка 10 «прилетов», и помимо домов, также был поврежден газопровод.

Курская область, а также другие граничащие с Украиной регионы, неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. В приграничных районах как правило действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных