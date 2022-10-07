Украинская сторона обстреляла поселок Волфино в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Волфино Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, всего зафиксировано пять «прилетов». «Пострадавших нет. Но есть повреждения нескольких домовладений, разбит частный автомобиль. Один из домов пострадал довольно сильно. Сейчас решаем вопрос по необходимости переселения жильцов. В беде никого не бросим», – написал он.
Накануне Старовойт сообщал об обстреле со стороны Украины сел Гордеевка и Теткино. Как сообщил губернатор, в Гордеевке обошлось без жертв – пострадали только три дома, в Теткино же погиб один человек. Уточнялось, что это 72-летний пенсионер, который, по предварительным данным, скончался от сердечного приступа, находясь в укрытии. 6 октября в Теткино было зафиксировано порядка 10 «прилетов», и помимо домов, также был поврежден газопровод.
Курская область, а также другие граничащие с Украиной регионы, неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. В приграничных районах как правило действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.