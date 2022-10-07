Украинская сторона обстреляла поселок Волфино в Курской области

Накануне Старовойт сообщал об обстреле со стороны Украины сел Гордеевка и Теткино. Как сообщил губернатор, в Гордеевке обошлось без жертв – пострадали только три дома, в Теткино же погиб один человек. Уточнялось, что это 72-летний пенсионер, который, по предварительным данным, скончался от сердечного приступа, находясь в укрытии. 6 октября в Теткино было зафиксировано порядка 10 «прилетов», и помимо домов, также был поврежден газопровод.