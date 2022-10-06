Один человек погиб после обстрела курского поселка со стороны Украины
В результате очередного обстрела поселка Теткино в Курской области погиб один человек. Согласно предварительной информации, это 72-летний пенсионер, который скончался от сердечного приступа, находясь в укрытии, заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«В очередной раз под обстрел ВСУ попал посёлок Теткино. Зафиксировано не менее 10 прилётов со стороны Украины. К сожалению, не обошлось без жертв. Во время вражеского обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии. Выражаю соболезнования его родным и близким», — написал он.
Глава региона также уточнил, что из-за обстрела серьезные повреждения получили дома по улице Карла Макса, где также поврежден газопровод.
«Окончательный масштаб повреждений будет понятен к рассвету. Все спецслужбы работают на месте. Жителям, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь в кратчайшие сроки», — заключил Старовойт.
Ранее сегодня Старовойт рассказал об обстреле села Гордеевка украинскими военными, тогда обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.
Курская область, а также другие граничащие с Украиной регионы, неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. В приграничных районах как правило действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.