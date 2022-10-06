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Общество

Один человек погиб после обстрела курского поселка со стороны Украины

Ведомости

В результате очередного обстрела поселка Теткино в Курской области погиб один человек. Согласно предварительной информации, это 72-летний пенсионер, который скончался от сердечного приступа, находясь в укрытии, заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В очередной раз под обстрел ВСУ попал посёлок Теткино. Зафиксировано не менее 10 прилётов со стороны Украины. К сожалению, не обошлось без жертв. Во время вражеского обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии. Выражаю соболезнования его родным и близким», — написал он.

Глава региона также уточнил, что из-за обстрела серьезные повреждения получили дома по улице Карла Макса, где также поврежден газопровод.

«Окончательный масштаб повреждений будет понятен к рассвету. Все спецслужбы работают на месте. Жителям, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь в кратчайшие сроки», — заключил Старовойт.

Ранее сегодня Старовойт рассказал об обстреле села Гордеевка украинскими военными, тогда обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.

Курская область, а также другие граничащие с Украиной регионы, неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. В приграничных районах как правило действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Ранее по теме: В Запорожье заявили о подготовке Киевом провокации с затоплением ЗАЭС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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