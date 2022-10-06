Один человек погиб после обстрела курского поселка со стороны Украины

«В очередной раз под обстрел ВСУ попал посёлок Теткино. Зафиксировано не менее 10 прилётов со стороны Украины. К сожалению, не обошлось без жертв. Во время вражеского обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии. Выражаю соболезнования его родным и близким», — написал он.