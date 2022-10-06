Губернатор Курской области сообщил об обстреле села со стороны Украины
Село Гордеевка в Курской области обстреляли со стороны Украины, написал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«К счастью, обошлось без пострадавших, серьёзных разрушений нет. Пострадали три дома, причем сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову. Мы своих не бросаем! Поможем и на этот раз!», — написал Старовойт.
Глава региона ранее сообщал об обстреле приграничного села Елизаветовка и атаке на электроподстанцию «Суджа». По его данным, на объект сбросили взрывное устройство. Губернатор уточнил, что из строя был выведен трансформатор. Он также добавил, что произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.
Также власти Курской области продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 7 октября. Решение было принято в связи с продолжающимися обстрелами украинскими войсками приграничных территорий России.
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