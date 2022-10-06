Губернатор Курской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

«К счастью, обошлось без пострадавших, серьёзных разрушений нет. Пострадали три дома, причем сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову. Мы своих не бросаем! Поможем и на этот раз!», — написал Старовойт.