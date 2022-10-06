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Губернатор Курской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

Ведомости

Село Гордеевка в Курской области обстреляли со стороны Украины, написал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«К счастью, обошлось без пострадавших, серьёзных разрушений нет. Пострадали три дома, причем сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову. Мы своих не бросаем!  Поможем и на этот раз!», — написал Старовойт.

Глава региона ранее сообщал об обстреле приграничного села Елизаветовка и атаке на электроподстанцию «Суджа». По его данным, на объект сбросили взрывное устройство. Губернатор уточнил, что из строя был выведен трансформатор. Он также добавил, что произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. 

Также власти Курской области продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 7 октября. Решение было принято в связи с продолжающимися обстрелами украинскими войсками приграничных территорий России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных