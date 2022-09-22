Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Елизаветовка

Ранее сегодня Старовойт рассказал об атаке на электроподстанцию «Суджа». По его данным, на объект сбросили взрывное устройство. Губернатор уточнил, что из строя был выведен трансформатор. Он также добавил, что произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.