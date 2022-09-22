Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Елизаветовка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Елизаветовка в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«ВСУ ведут минометный обстрел приграничного села Елизаветовка Глушковского района. Подробности сообщу позже», — написал глава Курской области.
Ранее сегодня Старовойт рассказал об атаке на электроподстанцию «Суджа». По его данным, на объект сбросили взрывное устройство. Губернатор уточнил, что из строя был выведен трансформатор. Он также добавил, что произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.
Также власти Курской области продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 7 октября. Решение было принято в связи с продолжающимися обстрелами украинскими войсками приграничных территорий России.
В частности, 20 сентября под обстрелы попало село Волфино, также ВСУ атаковали поселок Теткино. Глава региона сообщил, что разрушений зафиксировано не было. При этом пострадала одна жительница Волфино. Женщину доставили в больницу, где оказали ей необходимую помощь.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса