Власти Курской области продлили высокий уровень террористической опасности
Власти Курской области приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 7 октября, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем с 22 сентября на 15 суток до 7 октября», — сказано в сообщении.
При «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, устанавливать связь с правоохранительными органами при появлении подозрительных людей, автотранспорта и обнаружении бесхозных предметов, а также сообщать о готовящемся или совершенном преступлении.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Курской области продлевали 7 сентября — действие режима должно было продлиться до 22 сентября.
На этот же срок действие «желтого» уровня террористической опасности продлил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также продлил запрет на запуск петард и фейерверков.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса