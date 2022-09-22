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Общество

Власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

Ведомости

Власти Белгородской области приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 7 октября, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня и до 7 октября продлеваем "желтый" уровень террористической опасности. Также до 7 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — сказано в сообщении.

При «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, устанавливать связь с правоохранительными органами при появлении подозрительных людей, автотранспорта и обнаружении бесхозных предметов, а также сообщать о готовящемся или совершенном преступлении.

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 7 сентября.

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Ранее Гладков сообщил о том, что с 19 сентября ряд школ Белгородской области, которые расположены в 10 км от границы с Украиной, будут переведены на дистанционное обучение, а в детских садах начнут работать дежурные группы. На прошлой неделе губернатор также сообщил о переводе на дистанционный формат обучения школ в двух округах. В Валуйском городском округе будут закрыты учреждения, расположенные в 15-километровой зоне вдоль границы, в Шебекинском — в 10-километровой зоне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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