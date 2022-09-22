Власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

Ранее Гладков сообщил о том, что с 19 сентября ряд школ Белгородской области, которые расположены в 10 км от границы с Украиной, будут переведены на дистанционное обучение, а в детских садах начнут работать дежурные группы. На прошлой неделе губернатор также сообщил о переводе на дистанционный формат обучения школ в двух округах. В Валуйском городском округе будут закрыты учреждения, расположенные в 15-километровой зоне вдоль границы, в Шебекинском — в 10-километровой зоне.