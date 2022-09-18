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Приграничные школы Белгородского района переводят на дистанционное обучение

Ведомости

С понедельника ряд школ Белгородской области, которые расположены в 10 км от границы с Украиной, будут переведены на дистанционное обучение, а в детских садах начнут работать дежурные группы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Принял решение, что с завтрашнего дня школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводим на дистанционное обучение. В детских садах будут работать дежурные группы», — написал он. 

Глава области рассказал, что в воскресенье объезжает приграничные районы, которые за последние несколько дней подверглись обстрелам с территории Украины. Так, уже известно о разрушениях в 30 домовладениях и одном ДК в селе Красный Хутор, где вчера погибла женщина. Два дома, по информации Гладкова, «придется отстраивать заново».

Ранее по теме: В результате обстрела села Красный Хутор под Белгородом погибла женщина

Ранее на этой неделе губернатор сообщил о переводе на дистант школ в двух округах. В Валуйском городском округе будут закрыты учреждения, расположенные в 15-километровой зоне вдоль границы.

«В Шебекинском городском округе — в 10-километровой зоне, за исключением города Шебекино, тоже переводим школы на дистант, в детских садах также будет организована работа дежурных групп», — писал Гладков.

При этом в начале августа власти Белгородской области сообщали, что с 1 сентября будут закрыты только те школы, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне в пяти муниципальных образованиях — Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа. 

С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 22 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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