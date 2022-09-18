Приграничные школы Белгородского района переводят на дистанционное обучение

Глава области рассказал, что в воскресенье объезжает приграничные районы, которые за последние несколько дней подверглись обстрелам с территории Украины. Так, уже известно о разрушениях в 30 домовладениях и одном ДК в селе Красный Хутор, где вчера погибла женщина. Два дома, по информации Гладкова, «придется отстраивать заново».