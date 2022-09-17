В результате обстрела села Красный Хутор под Белгородом погибла женщина
При обстреле села Красный Хутор в Белгородской области со стороны Украины погибла женщина, еще два человека ранены, сообщил операштаб региона, публикуя видеообращение главы областного министерства здравоохранения.
«В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадали три человека — двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой. Одна женщина, к сожалению, скончалась», — сказал глава минздрава Андрей Иконников.
17 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Красный Хутор пострадал один человек. 16 сентября Гладков рассказал об одном погибшем и двух пострадавших в результате обстрела украинскими военными города Валуйки в приграничном районе Белгородской области. Губернатор уточнил, что при обстреле повреждения получила подстанция, из-за чего электроснабжение города было нарушено.
До этого Гладков заявлял об обстреле сел Нехотеевка и Красный Хутор, в результате которых никто не пострадал. В Красном Хуторе были повреждены 14 домовладений, а в Нехотеевке — загоревшийся после обстрела таможенный терминал.
С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 22 сентября.