В Белгороде сообщили о сработавшей системе ПВО
Над Белгородом сбили две ракеты, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Две ракеты были сбиты над Белгородом. Сработала наша система ПВО», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор региона уточнил, что обошлось без жертв и пострадавших. Он добавил со ссылкой на оперативные службы, что была повреждена крыша дома во 2-м Ореховом тупике. Кроме того, осколки ракет нашли на участках домов еще на нескольких улицах.
Обстрелы территорий России на границе с Украиной начались после начала спецоперации на Украине. Власти Белгородской области неоднократно говорили об обстрелах региона украинской стороной. В предыдущий раз — 31 августа. Тогда Гладков заявил о нескольких взрывах в Белгороде, а также о сработавшей системе ПВО. По его данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия не было.
Ранее власти Белгородской области продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 22 сентября. Также до этого времени в регионе нельзя запускать петарды, фейерверки и салюты.
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