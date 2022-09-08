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В Белгороде сообщили о сработавшей системе ПВО

Ведомости

Над Белгородом сбили две ракеты, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Две ракеты были сбиты над Белгородом. Сработала наша система ПВО», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор региона уточнил, что обошлось без жертв и пострадавших. Он добавил со ссылкой на оперативные службы, что была повреждена крыша дома во 2-м Ореховом тупике. Кроме того, осколки ракет нашли на участках домов еще на нескольких улицах. 

Обстрелы территорий России на границе с Украиной начались после начала спецоперации на Украине. Власти Белгородской области неоднократно говорили об обстрелах региона украинской стороной. В предыдущий раз — 31 августа. Тогда Гладков заявил о нескольких взрывах в Белгороде, а также о сработавшей системе ПВО. По его данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия не было. 

Ранее власти Белгородской области продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 22 сентября. Также до этого времени в регионе нельзя запускать петарды, фейерверки и салюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных