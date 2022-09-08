В Белгороде сообщили о сработавшей системе ПВО

Обстрелы территорий России на границе с Украиной начались после начала спецоперации на Украине. Власти Белгородской области неоднократно говорили об обстрелах региона украинской стороной. В предыдущий раз — 31 августа. Тогда Гладков заявил о нескольких взрывах в Белгороде, а также о сработавшей системе ПВО. По его данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия не было.