Губернатор сообщил о пострадавшей в результате обстрела села под Белгородом
Вооруженные силы Украины обстреливают село Красный Хутор, пострадал один человек, сообщил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу главы поселения, есть новые разрушения в 3 домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
В пятницу Гладков рассказал об одном погибшем и двоих пострадавших в результате обстрела украинскими военными города Валуйки в приграничном районе Белгородской области. Губернатор уточнил, что при обстреле повреждения получила подстанция, из-за чего электроснабжение города было нарушено. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех машин.
До этого Гладков сообщал об обстреле сел Нехотеевка и Красный Хутор, в результате которых никто не пострадал. В Красном Хуторе были повреждены 14 домовладений, а в Нехотеевке – загоревшийся после обстрела таможенный терминал.
С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 22 сентября.