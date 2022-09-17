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Губернатор сообщил о пострадавшей в результате обстрела села под Белгородом

Ведомости

Вооруженные силы Украины обстреливают село Красный Хутор, пострадал один человек, сообщил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу главы поселения, есть новые разрушения в 3 домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В пятницу Гладков рассказал об одном погибшем и двоих пострадавших в результате обстрела украинскими военными города Валуйки в приграничном районе Белгородской области. Губернатор уточнил, что при обстреле повреждения получила подстанция, из-за чего электроснабжение города было нарушено. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех машин.

До этого Гладков сообщал об обстреле сел Нехотеевка и Красный Хутор, в результате которых никто не пострадал. В Красном Хуторе были повреждены 14 домовладений, а в Нехотеевке – загоревшийся после обстрела таможенный терминал.

С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 22 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных