Один человек погиб в результате обстрела города Валуйки Белгородской области

Губернатор уточнил, что при обстреле повреждения получила подстанция, из-за чего электроснабжение города было нарушено. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех машин. Позднее глава региона сообщил о восстановлении электроснабжения за исключением улицы Школьной, на которой и были повреждены жилые дома. Власти помогут жителям с восстановлением домов и личного транспорта, добавил он.