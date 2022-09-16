Один человек погиб в результате обстрела города Валуйки Белгородской области
Один человек погиб, еще двое пострадали в результате обстрела украинскими военными города Валуйки в приграничном районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим», – написал он ночью.
Губернатор уточнил, что при обстреле повреждения получила подстанция, из-за чего электроснабжение города было нарушено. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех машин. Позднее глава региона сообщил о восстановлении электроснабжения за исключением улицы Школьной, на которой и были повреждены жилые дома. Власти помогут жителям с восстановлением домов и личного транспорта, добавил он.
Накануне Гладков сообщал об обстреле сел Нехотеевка и Красный Хутор, в результате которых никто не пострадал. В Красном Хуторе были повреждены 14 домовладений, а в Нехотеевке – загоревшийся после обстрела таможенный терминал.
С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 22 сентября.
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