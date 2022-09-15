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В результате обстрела Нехотеевки в Белгородской области загорелся таможенный терминал

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Нехотеевка в приграничном районе Белгородской области, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что при обстреле пострадал таможенный терминал, на котором возник пожар. Рядом находилась неработающая АЗС, однако ее территория не была задета.

Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле села Красный Хутор в том же Белгородском районе, пострадали 14 домовладений, никто не пострадал. Это же село подверглось обстрелу и накануне.

13 сентября Гладков сообщил об обстрелах пустого приграничного поселка Журавлевка, в котором, по его словам, остались лишь пожилые люди старше 80 лет.

С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 22 сентября.

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Ранее по теме: ВСУ обстреляли белгородское село Красный Хутор

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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