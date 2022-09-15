Некоторые приграничные школы Белгородской области переведут на дистанционное обучение

В начале августа Гладков сообщал, что с 1 сентября будут закрыты только те школы, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне в пяти муниципальных образованиях — Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа. При этом работа образовательных учреждений в других населенных пунктах, в том числе в городе Валуйки, продолжится в привычном формате.