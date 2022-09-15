Некоторые приграничные школы Белгородской области переведут на дистанционное обучение
В Белгородской области школы и детские сады, которые находятся в приграничных районах, решили перевести на формат дистанционного обучения, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«По решению заседания антитеррористической комиссии в Валуйском городском округе в 15 км зоне вдоль границы переводим школы на дистанционное обучение. В детских садах будут работать только дежурные группы. В Шебекинском городском округе — в 10 км зоне, за исключением города Шебекино, тоже переводим школы на дистант, в детских садах также будет организована работа дежурных групп», — сказано в сообщении.
Гладков также выразил надежду, что родители и сотрудники школ и детских садов отнесутся с пониманием к этой вынужденной мере.
В начале августа Гладков сообщал, что с 1 сентября будут закрыты только те школы, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне в пяти муниципальных образованиях — Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа. При этом работа образовательных учреждений в других населенных пунктах, в том числе в городе Валуйки, продолжится в привычном формате.
С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 22 сентября.
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