В Белгородской области закроют школы на границе с Украиной
В Белгородской области школы и детские сады, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне, будут закрыты с 1 сентября, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В 5 муниципальных образованиях — Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа — мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями», — сказано в сообщении. При этом работа образовательных учреждений в населенных пунктах Ровеньки, Вейделевка, Валуйки, Волоконовка продолжится в привычном формате.
С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 8 августа. Кроме того, до этого же дня в регионе запрещено пускать салюты и взрывать петарды.
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