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Власти Белгородской области сообщили о разрушениях в 72 домах в Валуйках

Ведомости

В 72 жилых домах в Валуйках зафиксированы разрушения в результате обстрела украинскими вооруженными силами, девять домов не подлежат восстановлению, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В пятницу Гладков рассказал об одном погибшем и двух пострадавших в результате обстрела города Валуйки, который расположен на границе с Украиной. 

«Возвращаюсь из Валуек. На сегодняшний день это, наверное, самые тяжелые последствия от обстрела со стороны Украины после города Белгорода 3 июля. Подомовой обход показал, что в 72 жилых домах есть разрушения различной степени тяжести. По девяти домам будет проводиться дополнительная экспертиза, но уже сейчас видно, что восстановлению они не подлежат. Только сносить и строить заново», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

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Гладков заявил, что с понедельника его заместитель, а также министры строительства и ЖКХ и глава округа начнут подомовой обход территории и зафиксируют все разрушения. По возможности строительные бригады сразу начнут восстановительные работы, добавил губернатор. 

17 сентября губернатор сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Красный Хутор пострадал один человек. В тот же день оперштаб региона уточнил, что погибла женщина, еще два человека получили ранения.

С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 22 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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