Власти Белгородской области сообщили о разрушениях в 72 домах в Валуйках
В 72 жилых домах в Валуйках зафиксированы разрушения в результате обстрела украинскими вооруженными силами, девять домов не подлежат восстановлению, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В пятницу Гладков рассказал об одном погибшем и двух пострадавших в результате обстрела города Валуйки, который расположен на границе с Украиной.
«Возвращаюсь из Валуек. На сегодняшний день это, наверное, самые тяжелые последствия от обстрела со стороны Украины после города Белгорода 3 июля. Подомовой обход показал, что в 72 жилых домах есть разрушения различной степени тяжести. По девяти домам будет проводиться дополнительная экспертиза, но уже сейчас видно, что восстановлению они не подлежат. Только сносить и строить заново», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Гладков заявил, что с понедельника его заместитель, а также министры строительства и ЖКХ и глава округа начнут подомовой обход территории и зафиксируют все разрушения. По возможности строительные бригады сразу начнут восстановительные работы, добавил губернатор.
17 сентября губернатор сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Красный Хутор пострадал один человек. В тот же день оперштаб региона уточнил, что погибла женщина, еще два человека получили ранения.
С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 22 сентября.