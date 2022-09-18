Власти Белгородской области сообщили о разрушениях в 72 домах в Валуйках

«Возвращаюсь из Валуек. На сегодняшний день это, наверное, самые тяжелые последствия от обстрела со стороны Украины после города Белгорода 3 июля. Подомовой обход показал, что в 72 жилых домах есть разрушения различной степени тяжести. По девяти домам будет проводиться дополнительная экспертиза, но уже сейчас видно, что восстановлению они не подлежат. Только сносить и строить заново», — написал глава региона в своем Telegram-канале.