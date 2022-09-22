Губернатор Курской области рассказал о взрыве на электроподстанции

Ранее в сентябре в Суджанском районе Курской области произошло нападение неизвестных на сотрудников Росгвардии, один из которых впоследствии умер. Суджанский район располагается на юго-западе Курской области и граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от станции Суджа до границы с Украиной — 16 км.