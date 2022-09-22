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Губернатор Курской области рассказал о взрыве на электроподстанции

Ведомости

На электроподстанцию «Суджа» в Курской области было сброшено неизвестное взрывное устройство, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 11:20 предположительно с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию "Суджа", в результате чего был выведен из строя трансформатор», – написал он.

Возгорание было устранено, проблем с подачей электроэнергии удалось избежать, добавил губернатор.

Ранее в сентябре в Суджанском районе Курской области произошло нападение неизвестных на сотрудников Росгвардии, один из которых впоследствии умер. Суджанский район располагается на юго-западе Курской области и граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от станции Суджа до границы с Украиной — 16 км.

В Курской области приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 7 октября, сообщил также сегодня Старовойт.

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Ранее по теме: Власти Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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