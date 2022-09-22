Губернатор Курской области рассказал о взрыве на электроподстанции
На электроподстанцию «Суджа» в Курской области было сброшено неизвестное взрывное устройство, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня в 11:20 предположительно с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию "Суджа", в результате чего был выведен из строя трансформатор», – написал он.
Возгорание было устранено, проблем с подачей электроэнергии удалось избежать, добавил губернатор.
Ранее в сентябре в Суджанском районе Курской области произошло нападение неизвестных на сотрудников Росгвардии, один из которых впоследствии умер. Суджанский район располагается на юго-западе Курской области и граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от станции Суджа до границы с Украиной — 16 км.
В Курской области приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 7 октября, сообщил также сегодня Старовойт.
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