В Курской области росгвардеец умер в больнице после нападения неизвестных
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области, в результате которого один из силовиков погиб. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«По имеющимся данным вчера в Суджанском районе Курской области произошло нападение неизвестных на сотрудников Росгвардии, проводивших оперативно-розыскные мероприятия. В результате один из сотрудников органов правопорядка получил ранение и в последующем скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении ведомства.
Председатель СКР поручил Главному следственному управлению расследовать случившееся и установить всех лиц, причастных к преступлению.
Ранее стало известно, что в Суджанском районе неизвестные напали на сотрудников Росгвардии, один человек был ранен. В районе объявили план «Перехват».
Суджанский район располагается на юго-западе Курской области и граничит с Сумской областью. Расстояние от станции Суджа до границы с Украиной — 16 км.