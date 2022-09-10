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В Курской области росгвардеец умер в больнице после нападения неизвестных

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области, в результате которого один из силовиков погиб. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«По имеющимся данным вчера в Суджанском районе Курской области произошло нападение неизвестных на сотрудников Росгвардии, проводивших оперативно-розыскные мероприятия. В результате один из сотрудников органов правопорядка получил ранение и в последующем скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении ведомства.

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Председатель СКР поручил Главному следственному управлению расследовать случившееся и установить всех лиц, причастных к преступлению.

Ранее стало известно, что в Суджанском районе неизвестные напали на сотрудников Росгвардии, один человек был ранен. В районе объявили план «Перехват».

Суджанский район располагается на юго-западе Курской области и граничит с Сумской областью. Расстояние от станции Суджа до границы с Украиной — 16 км.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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