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ВСУ обстреляли курское село Волфино

Ведомости

Украинские военные обстреляли село Волфино в Курской области, также продолжается обстрел поселка Теткино, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ обстреляли село Волфино Глушковского района. Зафиксировано не менее 6 прилетов. Разрушений нет. Однако один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь», — написал он.

По словам губернатора, в настоящее время идет обстрел поселка Теткино. Он отметил, что сработала система оповещения, граждане находятся в укрытии.

Это не первый раз, когда поселок Теткино подвергается обстрелу: в прошлый раз это происходило 6 и 12 сентября. Тогда было зафиксировано не менее 21 прилета, в результате произошедшего никто не пострадал. Были повреждены окна, крыши и заборы в нескольких домах. Район также был обесточен — оборвались провода на опорах линий электропередачи.

Сейчас в Курской области действует «желтый» уровень террористической угрозы, власти региона ввели его 11 апреля, с тех пор неоднократно продлевали. В последний раз — до 22 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных