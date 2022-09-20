ВСУ обстреляли курское село Волфино
Украинские военные обстреляли село Волфино в Курской области, также продолжается обстрел поселка Теткино, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня ВСУ обстреляли село Волфино Глушковского района. Зафиксировано не менее 6 прилетов. Разрушений нет. Однако один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь», — написал он.
По словам губернатора, в настоящее время идет обстрел поселка Теткино. Он отметил, что сработала система оповещения, граждане находятся в укрытии.
Это не первый раз, когда поселок Теткино подвергается обстрелу: в прошлый раз это происходило 6 и 12 сентября. Тогда было зафиксировано не менее 21 прилета, в результате произошедшего никто не пострадал. Были повреждены окна, крыши и заборы в нескольких домах. Район также был обесточен — оборвались провода на опорах линий электропередачи.
Сейчас в Курской области действует «желтый» уровень террористической угрозы, власти региона ввели его 11 апреля, с тех пор неоднократно продлевали. В последний раз — до 22 сентября.
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