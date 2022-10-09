ФСБ сообщила о более 100 обстрелах приграничных населенных пунктов за неделю
Число обстрелов украинской стороной территорий Курской, Брянской и Белгородской областей с начала октября значительно увеличилось, сообщает Федеральная служба безопасности России.
«За последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
В результате атак погиб один человек, пятеро получили ранения, в том числе ребенок. Две электроподстанции, 11 жилых домов, два административных здания и восемь пунктов пропуска через границу получили повреждения, отметили в ФСБ.
После начала спецоперации на Украине приграничные российские территории регулярно подвергаются ударам с украинской стороны. В них, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.