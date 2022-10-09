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ФСБ сообщила о более 100 обстрелах приграничных населенных пунктов за неделю

Ведомости

Число обстрелов украинской стороной территорий Курской, Брянской и Белгородской областей с начала октября значительно увеличилось, сообщает Федеральная служба безопасности России.

«За последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

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В результате атак погиб один человек, пятеро получили ранения, в том числе ребенок. Две электроподстанции, 11 жилых домов, два административных здания и восемь пунктов пропуска через границу получили повреждения, отметили в ФСБ.

После начала спецоперации на Украине приграничные российские территории регулярно подвергаются ударам с украинской стороны. В них, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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