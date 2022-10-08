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Общество

Жительница белгородского села была ранена в результате обстрела ВСУ

Ведомости

Село Бирюч в Белгородской области подверглось обстрелу вооруженными силами Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, 16-летняя местная жительница получила ранение.

«ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа. По предварительным данным ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Бригада медиков выехала на место», — написал губернатор.

Данные о последствиях на земле уточняются. Глава региона отметил, что более подробную информацию даст позже.

7 октября в Белгородской области продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности до 22 октября. Повышенный уровень террористической опасности был введен в регионе с 11 апреля из-за обстрела населенных пунктов. В предыдущий раз власти продлевали его 22 сентября до 7 октября.

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После начала спецоперации на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. В начале октября Гладков сообщал об обстреле села Головчино, в результате атаки со стороны Украины погибла женщина.

Кроме того, накануне, 6 октября, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле приграничного поселка Теткино, из-за которого погиб один человек. По предварительным данным, это 72-летний пенсионер, который скончался от сердечного приступа, находясь в укрытии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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