Жительница белгородского села была ранена в результате обстрела ВСУ
Село Бирюч в Белгородской области подверглось обстрелу вооруженными силами Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, 16-летняя местная жительница получила ранение.
«ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа. По предварительным данным ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Бригада медиков выехала на место», — написал губернатор.
Данные о последствиях на земле уточняются. Глава региона отметил, что более подробную информацию даст позже.
7 октября в Белгородской области продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности до 22 октября. Повышенный уровень террористической опасности был введен в регионе с 11 апреля из-за обстрела населенных пунктов. В предыдущий раз власти продлевали его 22 сентября до 7 октября.
После начала спецоперации на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. В начале октября Гладков сообщал об обстреле села Головчино, в результате атаки со стороны Украины погибла женщина.
Кроме того, накануне, 6 октября, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле приграничного поселка Теткино, из-за которого погиб один человек. По предварительным данным, это 72-летний пенсионер, который скончался от сердечного приступа, находясь в укрытии.