Жительница белгородского села была ранена в результате обстрела ВСУ

Кроме того, накануне, 6 октября, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле приграничного поселка Теткино, из-за которого погиб один человек. По предварительным данным, это 72-летний пенсионер, который скончался от сердечного приступа, находясь в укрытии.