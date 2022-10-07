Газета
Политика

Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах села Щетиновка

Ведомости

Село Щетиновка в Белгородском районе Белгородской области обстреливается Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе в селе Щетиновка идет обстрел. Пострадал один мирный житель. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь», — написал глава области. Он добавил, что жизни пострадавшего в настоящее время ничто не угрожает.

Кроме того, по словам Гладкова, украинская сторона ведет обстрел окраины поселка Дальний в Валуйском округе. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сегодня в Белгородской области продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности до 22 октября. Повышенный уровень террористической опасности был введен в регионе с 11 апреля из-за обстрела населенных пунктов. В предыдущий раз власти продлевали его 22 сентября до 7 октября.

После начала спецоперации на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. В начале октября Гладков сообщал об обстреле села Головчино, в результате атаки со стороны Украины погибла женщина.

Кроме того, накануне, 6 октября, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле приграничного поселка Теткино, из-за которого погиб один человек. По предварительным данным, это 72-летний пенсионер, который скончался от сердечного приступа, находясь в укрытии.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных