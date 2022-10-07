Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах села Щетиновка
Село Щетиновка в Белгородском районе Белгородской области обстреливается Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгородском районе в селе Щетиновка идет обстрел. Пострадал один мирный житель. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь», — написал глава области. Он добавил, что жизни пострадавшего в настоящее время ничто не угрожает.
Кроме того, по словам Гладкова, украинская сторона ведет обстрел окраины поселка Дальний в Валуйском округе. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.
Ранее сегодня в Белгородской области продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности до 22 октября. Повышенный уровень террористической опасности был введен в регионе с 11 апреля из-за обстрела населенных пунктов. В предыдущий раз власти продлевали его 22 сентября до 7 октября.
После начала спецоперации на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. В начале октября Гладков сообщал об обстреле села Головчино, в результате атаки со стороны Украины погибла женщина.
Кроме того, накануне, 6 октября, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле приграничного поселка Теткино, из-за которого погиб один человек. По предварительным данным, это 72-летний пенсионер, который скончался от сердечного приступа, находясь в укрытии.
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