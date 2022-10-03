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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле приграничного села Головчино

Ведомости

В результате обстрела приграничного села Головчино Грайворонского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет. <...> Информация о пострадавших уточняется», — сказано в сообщении. 

Он уточнил, что уже начался подомовой обход, все экстренные службы прибыли на место произошедшего.

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Ранее Гладков сообщил о 14 пострадавших в результате детонации боеприпаса в Валуйском городском округе. По его словам, случившееся произошло из-за человеческого фактора. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Сейчас в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности, он продлен до 7 октября. Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах ВСУ после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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