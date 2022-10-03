Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле приграничного села Головчино
В результате обстрела приграничного села Головчино Грайворонского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет. <...> Информация о пострадавших уточняется», — сказано в сообщении.
Он уточнил, что уже начался подомовой обход, все экстренные службы прибыли на место произошедшего.
Ранее Гладков сообщил о 14 пострадавших в результате детонации боеприпаса в Валуйском городском округе. По его словам, случившееся произошло из-за человеческого фактора. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Сейчас в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности, он продлен до 7 октября. Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах ВСУ после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.
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