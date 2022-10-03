Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле приграничного села Головчино

Сейчас в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности, он продлен до 7 октября. Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах ВСУ после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.